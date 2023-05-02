أول تعليق للجيش السوادني على اقتحام منزل وزيرة الخارجية السوادنية

كشف العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، تفاصيل اقتحام منزل وزيرة الخارجية مريم صادق المهدي وترويعها هى وأسرتها، قائلا: "سمعنا بهذا الحدث المؤسف.. وهذه الميليشيات لم يسلم منها أي بيت أو منطقة تواجدوا بالقرب منها".



وقال عبدالله، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هذه الميليشيات يستغلون تواجدهم في الأحياء في اقتحام المنازل ونهب الممتلكات، موضحا أن عائلة الإمام صادق المهدي لهم حراسة خاصة وهذا بترخيص قديم وتصديق من الحكومة السودانية.

وأوضح أن السيدة مريم صادق المهدي من الذين ينادون بالاتفاق السياسي الإطاري، معربا عن استنكاره لما تعرضت له الوزيرة، حيث أنه يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.