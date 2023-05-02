روسيا تنضم لجهود إجلاء الرعايا من السودان (تفاصيل)

أصبحت روسيا الدولة الأحدث في نادي إجلاء الرعايا من السودان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إن موسكو تجلي أكثر من 200 من رعايا روسيا وجيرانها من السودان.

وأوضحت الوزارة عبر تطبيق تيليجرام أن 4 طائرات "إي إل-76" تابعة للقوات الجوية الروسية "تنقل أكثر من 200 شخص من جمهورية السودان إلى روسيا الاتحادية".



ومنذ بداية الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في 15 أبريل الماضي، أجلت عدة دول رعاياها من السودان.

ويعيش السودان حاليا هدنة هشة لمدة 3 أيام بما يسمح بتواصل عمليات الإجلاء.

وأمس الإثنين، حذر مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين، رؤوف مازو، في إفادة إعلامية للدول الأعضاء في جنيف، من فرار أكثر من 800 ألف شخص في السودان خلال الفترة المقبلة، نتيجة القتال الدائر منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.

وقال رؤوف مازو "بالتشاور مع جميع الحكومات والشركاء المعنيين، توصلنا إلى رقم تخطيطي يبلغ 815 ألف شخص قد يفر إلى الدول السبع المجاورة".

وأوضح أن هذا التقدير يشمل حوالي 580 ألف سوداني، في حين أن الباقين هم لاجئون موجودون بشكل مؤقت في السودان.

ووفق مساعد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، يعيش السودان على وقع اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة مدن رئيسية، أبرزها الخرطوم، وسط تبادل الطرفين إعلانات سيطرة ونصر لا يمكن التحقق منها.

وقطع هذه الاشتباكات عدد من الهدن الإنسانية، حرى انتهاكها بشكل مستمر، دون إمكانية التحقق من صاحب رصاصة الانتهاك الأولى في كل هدنة بسبب تبادل الطرفين الاتهامات حول هذا الأمر.

وأمس الأول الأحد، أعلن الطرفان تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر أن ينتهي في منتصف الليل، لمدة 72 ساعة أخرى، في خطوة جاءت "استجابة لدعوات دولية وإقليمية ومحلية".