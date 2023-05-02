شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تعلن إجلاء 5409 أشخاص من السودان ينتمون لـ102 جنسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، أن «عدد الرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان 5409 أشخاص ينتمون لـ102 جنسية»، مشيرة إلى أن «بينهم 225 مواطنا سعوديا».



وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إنه «وصل عبر سفينة جلالة الملك «أبها» إلى مدينة جدة 41 مواطنا سعوديا، و171 شخصا من جنسيات أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية».

وأضاف البيان أن «المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم»، متابعة: «بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطنًا سعوديًا، ونحو 5184 شخصا ينتمون لـ 102 جنسية).