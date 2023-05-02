شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل هامة بشأن مصير الطلبة المصريين العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، آخر استعدادات الوزارة بشأن مصير الطلبة المصريين بعد عودتهم من السودان.



وقالت "سها جندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، إنه تم تشكيل خلية أزمة منذ بداية الأزمة السودانية من أجل أبنائنا والحفاظ على سلامتهم.

وأضافت "تواصلنا مع السفارة المصرية في السودان من أجل إعادة أبنائنا وتواصلنا مع لكل الطلاب المصريين في السودان لتحديد مواقعهم وحددنا أماكن إجلاء مناسبة لأبنائنا في السودان تكون قريبة من مواقعهم".

وتابعت "تم اختيار مجموعات من الشباب الذين يتمتعون بالصفات القيادية لتنظيم وصول أبنائنا لأماكن الإجلاء في السودان، اللجنة الدائمة ستعقد اجتماع غدًا للتعرف على مصير الطلبة وفق لحالاتهم الخاصة".

واستطردت "المجلس الأعلى للجامعات سيعقد اجتماع موسع اليوم للنظر في البدائل الممكنة لإعادة إدماجهم إلى التعليم من خلال الجامعات الأهلية أو الخاصة يكملوا تعليمهم في مصر لأنه لا أحد يعلم متى ستنتهي هذه الحرب وسنوظف كل إمكانياتنا للتعامل مع أبنائنا الطلاب العائدين من السودان".