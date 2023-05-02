السفيرة سها جندي تكشف تفاصيل الجهود المبذولة لإعادة المصريين من السودان.. ماذا قالت؟

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على الجهود المبذولة لإعادة المصريين واستقبال الفارين من الحرب والوقوف على الخطة الموضوعة للتعامل مع المصريين العائدين من السودان.

وقالت "سها جندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، "كان هذا الاجتماع للتعرف على كافة الجهود لإعادة أبنائها إلى أحضانها وكان فيه تقييم لكافة الأمور بشكل عام".

وأضافت "كان هناك الكثير من التوجهات الخاصة بالعائدين والطلبة وكان فيه الكثير من الترتيبات والأمور الخاصة بإعادتهم إلى أوطانهم والخطوات اللازمة لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية وتقييم الجهود وما قدمته وما يمكن أن تستعد له، والعمل بين المؤسسات تم وفق منظومة متكاملة كأنهم تروس في آلة واحدة لصالح أبناء الوطن".