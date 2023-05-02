شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصير طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، مصير طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان.

وأوضح " زلطة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن منذ اليوم الأول للأزمة في السودان ووزير التربية رضا حجازي يتابع متابعة دقيقة لأوضاع البعثة التعليمية المصرية والطلاب المتواجدين في السودان"،

وأشار إلى أنه تم أصدار عدة قرارات هامة بهذا الشأن، أهمها تأجيل امتحانات الثانوية العامة لطلاب البعثة التعليمية المصرية المتواجدين في السودان لحين استقرار الأوضاع.

وأشار إلى أن هناك إجراءات لتسهيل دخول الطلاب لامتحانات الدور الأول أو يمكنهم تأدية الامتحانات في الدور الثاني مع الحصول على الدرجة كاملة، موضحا: “ نعطيهم فرصة للمذاكرة وترتيب أوضاعهم لحين امتحانات أغسطس”.