"مشروعات النواب" تناقش دور التعاونيات فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن دور التعاونيات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم تحقيق الاستفادة القصوى من المنطقة الاستثمارية بميت غمر محافظة الدقهلية وعدم تشغيلها بالطاقة الكاملة والتأخر في تسليم الوحدات للحاجزين بما يضيع على الدولة استثمارات بالملايين، والوقوف على نسب إشغال المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها الأخير، بوضع رؤية واضحة وسياسة محددة للعرض على رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديد مهام الجهاز وخاصة بعد تعديل التعريفات الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لمنع التداخل وتحديد الاختصاصات بين الجهاز والجهات ذات الصلة.

وضرورة قيام الجهاز بوضع خطة قصيرة الأجل في إطار الهيكلة التي يقوم بها الجهاز حاليا لتوفير الموظفين في المكاتب حتى تستطيع القيام بدورها على الوجه الأكمل، والتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة قطاع الأعمال العام لوضع خطة لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للخارج.