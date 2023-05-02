النائب عصام هلال يوضح دعم الحريات ودراسة تقوية الحياة الحزبية بالحوار الوطنى

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن البعض يظن أن الحوار الوطنى هو سياسى فقط، ولكن فى حقيقة الأمر هو حوار يشمل 3 أفرع مختلفة تمثل الأساس لبناء أى دولة، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن تقدم بمقترحاته لمجلس الأمناء والأكاديمية الوطنية للتدريب والذى تضمن بعض الاقتراحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار هلال، إلى أن القضايا الخارجية الأخيرة ومنها أزمة روسيا وأوكرانيا، وحاليا أزمة السودان كان لها الأثر الاقتصادى والسياسى الذى يحتاج أن يتم تناوله فى جلسات الحوار الوطنى وذلك لبحث كيفية تلافى أضراره أو تخفيض حدتها على مصر فى المستقبل، مضيفا أن هذه الملفات تندرج تحت مسمى الأمن القومى.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن تكون هناك دراسة متأنية لبحث سبل تقوية الحياة الحزبية من تقوية الأحزاب فى الشارع المصرى بما يزيد من القدرة التنافسية للأحزاب فى الحياة السياسية وهو ما يعود بالنفع على الدولة المصرية، مشيرا إلى إمكانية دمج الأحزاب السياسية ذات التوجه المشابه وذلك حتى تتسع قدرة الحزب على خوض الانتخابات البرلمانية.

وتطرق هلال، إلى أهمية دعم الحريات وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية، مشيرا إلى أن وجود أكثر من حزب من الفاعلين ستسهم بشكل كبير فى وجود تنافس قوى بين الأحزاب المختلفة، بما سيؤدى إلى تقديم أفضل أداء ممكن داخل البرلمان أو فى الرقابة على الحكومة.

وقال هلال، إن من أهم الاقتراحات التى يجب أن يضمنها الحوار الوطنى هو ملف الحبس الاحتياطى وضرورة إيجاد مخرج قانونى يسهم فى عدم وجود الحبس الاحتياطى، مضيفا أن الإشكالية الخاصة بقانون الإدارة المحلية فما زال هناك بعض المواد الدستورية حالت دون إصدار القانون.