بوريس جونسون يقود سيارته مخمورًا والشرطة تُحقق

ياسر رشاد - القاهرة - تمكنت "الشرطة الهولندية" من إلقاء القبض على سائق في مدينة جرونينجن، كان يحمل رُخصة قيادة مُزورة باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، "بوريس جونسون".

ووفقًا لما ذكرته قناة "Oogtv" الهولندية، اتضح أن رُخصة القيادة المُزيفة "أوكرانية"، حملت صورة رئيس الوزراء البريطاني السابق وتاريخ الميلاد الصحيح، وأُصدرت عام 2019، وسارية حتى نهاية عام 3000.

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وأفاد المتحدث باسم الشرطة ثيس دامسترا، بأن الضباط حققوا في حادث بعد مُنتصف ليل الأحد بقليل، عندما اصطدمت سيارة بعامود قُرب جسر إيما في مدينة جرونينجن الشمالية.

ورغم أنه "جونسون المُزيف" ترك السيارة، فإن شهود عيان أبلغوا الشرطة في وقت لاحق أن السائق كان يقف على الجسر، وكان مخمورًا.

وقال دامسترا: "لم يستطع الشخص التعريف عن نفسه ورفض

إجراء اختبار لتحليل النفَس"، وهو اختبار يُجري لمعرفة مستوى الكحول في الجسم، مُضيفًا "على حد علمي، السيد بوريس جونسون الحقيقي لم يكن في هولندا في ذلك الوقت".

وألقي القبض على الرجل البالغ من العُمر "35 عامًا" من بلدة زويدهورن الصغيرة غربي جرونينجن، وفتشت الشرطة السيارة حيث عثرت على رُخصة جونسون المُزيفة، ولم تستطع الشرطة تحديد مكان إصدار الوثيقة المُزورة، لكن تقارير إعلامية أكدت أن رُخص القيادة المُزيفة كتلك المعثور عليها، يُمكن شراؤها بسهولة في المتاجر السياحية في أوكرانيا.