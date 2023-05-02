الخارجية التونسي: عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا تخدم البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، نبيل عمار، إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتونس تعني العودة إلى وضع طبيعي، مشدداً على أن ذلك يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

ولفت عمار في حوار مع وكالة الأنباء التونسيه، إلى أن من بين أولى التعليمات التي تلقاها من الرئيس التونسي، قيس سعيد، عندما عين في منصبه كانت إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستواها الطبيعي بين تونس وسوريا، مشدداً على أن سوريا دولة شقيقة تجمعنا بها علاقات متينة وقوية، ويتمتع التونسيون بمكانة خاصة عند السوريين.

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وأشار الوزير التونسي إلى أن

سفير بلاده الجديد لدى سورية تسلم أوراق اعتماده، ومن جانبها ستعين سورية في وقت قريب جداً سفيراً جديداً لها لدى تونس، مؤكداً أنه من الضروري المحافظة على المصالح المشتركة للبلدين وتوسيع مجالاتها.

ووصف عمار الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى تونس بأنها تاريخية، لافتاً إلى أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومستقبل السوريين شأن سوري بحت.

