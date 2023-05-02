السعودية تعلن إجلاء 5409 شخصًا من السودان ينتمون لـ102 جنسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، أن عدد الرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان 5409 أشخاص ينتمون لـ102 جنسية، مشيرة إلى أن بينهم 225 مواطنا سعوديا.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إنه وصل عبر سفينة جلالة الملك أبها إلى مدينة جدة 41 مواطنا سعوديا، و171 شخصا من جنسيات أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية.

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وأضاف البيان أن المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، متابعة: بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصا ينتمون لـ 102 جنسية).

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى

تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم أمس الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.