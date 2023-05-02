الرئيس الأوكراني: مقتل اثنين في هجمات على مدينة بافلوغراد

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، إن الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة بافلوغراد شرق البلاد أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 40.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي المصور مساء اليوم: "قذائف الإرهابيين أخذت روحي شخصين، صغيرين للغاية… خضع 40 آخرون، منهم نساء وأطفال ورجال، للعلاج من جروح وإصابات".

أوكرانيا.. 198 مقذومًا من عيارات مختلفة على روسيا خلال 24 ساعة

وجاء الهجوم على بافلوغراد ضمن ثاني موجة من الهجمات الصاروخية على مختلف أنحاء البلاد في 3 أيام.

وقال زيلينسكي، إن طفلا عمره 14 عاما قُتل قرب مدرسته عندما أصابتها قنبلة في منطقة تشيرنيهيف القريبة من الحدود الروسية.