الحكومة الألمانية توضح أسباب طرد دبلوماسيين روس

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الحكومة الألمانية في بيان لوزارة الخارجية الألمانية إن سردية التجسس وجمع المعلومات بشكل غير قانوني كان بهدف تقليص حضور أجهزة الاستخبارات الروسية، وأوضح البيان أن نشاط هؤلاء الأشخاص لم يكن متوافقا مع وضعهم الدبلوماسي، مضيفا أن الخارجية الألمانية كانت على تواصل مع الجانب الروسي في الأسابيع الأخيرة حول هذا الموضوع.

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وقبل البيان الصادر اليوم الإثنين، لم تكن برلين قد أعطت أي مبرّر لمغادرة هؤلاء الدبلوماسيين، علماً بأن هذه المغادرة استدعت ردّاً انتقامياً روسياً تمثّل بطرد 20 موظفا في السفارة الألمانية في موسكو.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيانها أن الدبلوماسيين الألمان غادروا روسيا اليوم الإثنين.

وجاء في البيان خلافاً لأعضاء الممثلية الروسية في ألمانيا، زملاؤنا المعنيّون تصرّفوا على الدوام بما يتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.

وكانت ألمانيا شريكاً اقتصادياً مقرّباً لروسيا قبل العملية العسكرية التي

تشنها موسكو على أوكرانيا منذ فبراير 2022، والتي أدت إلى ابتعاد برلين عن موسكو لتدعم كييف ماليا وعسكريا.

وشدّدت أجهزة الأمن الألمانية مؤخرًا على أنه منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا ازدادت أنشطة التجسس الروسي في ألمانيا على نحو غير مسبوق.

وفي ربيع العام 2022، طردت ألمانيا نحو 40 دبلوماسيا روسيا اعتبرت أنهم يشكلون تهديدا لأمنها.

وفي 18 أكتوبر الماضي، أقيل رئيس وكالة الأمن السيبراني الألمانية آرني شونبوم على خلفية تقارير صحفية عن قربه من جمعية استشارية للأمن السيبراني يُشتبه في تواصلها مع أجهزة استخبارات روسية.