ألمانيا تسعى لمنع التصعيد بين روسيا وحلف الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت "ألمانيا" أنها لن تتخذ خطوات أُحادية الجانب بشأن مسألة إمدادات السلاح لأوكرانيا، حتى لا يكون هُناك تصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أفاد المستشار الألماني "أولاف شولتس".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين، قال شولتس ردًا على سؤال حول ما إذا كانت برلين تُأخذ في الاعتبار أي خطوط حمراء عند تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا: "نحن لا نتخذ خطوات أُحادية الجانب، نحن نتصرف فقط بالتنسيق مع شركائنا".

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وأضاف المستشار الألماني: "نحن نبذل قُصارى جهدنا لضمان عدم حدوث تصعيد في اتجاه الحرب بين روسيا والناتو".

من ناحية أخرى، أعلنت "الولايات المتحدة الأمريكية" إرسال ما يقرب من 100% من المساعدات العسكرية التي طلبتها أوكرانيا لشن هجومها المُضاد، مُشيرة إلى أن الإمدادات ستستمر، حسبما أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض "جون كيربي".