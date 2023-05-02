أمريكا تُرسل لأوكرانيا المساعدات المطلوبة للهجوم المُضاد

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت "الولايات المتحدة الأمريكية" إرسال ما يقرب من 100% من المساعدات العسكرية التي طلبتها أوكرانيا لشن هجومها المُضاد، مُشيرة إلى أن الإمدادات ستستمر، حسبما أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض "جون كيربي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، أكد كيربي أن الإدارة تتوقع "استمرار تلقي الدعم من مجلس الشيوخ "فيما يتعلق بتخصيص حزم مساعدات دفاعية جديدة" في الأيام والأسابيع المُقبلة".

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وأضاف: "بُناءً على مُفاوضاتنا مع الأوكرانيين حول ما يحتاجونه لهجوم الربيع المُخطط له، قُمنا بتسليم كُل شيء تقريبًا كان موجودًا في تلك القائمة، لقد أكملنا "عمليات تسليم" ما يقرب من 100% مما طلبوه".

ووفقًا له، فإن هذا ينطبق على كُل من المساعدة المادية وتدريب الجيش الأوكراني،

وتابع كيربي: "إنه مزيج بينهم لا يمتلكون أسلحة فحسب، بل يمتلكون المهارات اللازمة لاستخدامها".

وصرح متحدث باسم البيت الأبيض: "ستُشاهدون حزم مساعدات جديدة منا في القريب العاجل".

وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي" استعداده لشن هجوم مُضاد قريبًا دون انتظار توريد مُقاتلات إف - 16، قائلاً "لم يعد هُناك وقت للانتظار أكثر، لذلك سنبدأ قبل أن تتوفر لدينا المُقاتلات الغربية".