إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وفي مخيم العروب شمال الخليل اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين، الأمر الذى أسفر عن إصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في قدمه، ونقل لتلقي العلاج في أحد مستشفيات المدينة، كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام وعولجوا ميدانيا.

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كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية رمانة غرب جنين، واعتقلت الشاب محمد يوسف أحمد عطاطرة بعد مداهمة منزله، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد من

المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وعولجوا ميدانيا.

وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بهدم غرفه وبركة زراعية في بلدة بيت أمر شمال الخليل للمزارع غسان بريغيث.

وأوضح بريغيث أن عملية الهدم ستلحق أضرارا فادحة بمزرعته التي تمتد على عدة دونمات من البيوت البلاستيكية، وحقول الخضروات المروية، وحقول الكرمة واللوزيات.

كذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مدخلي مدينة أريحا الشماليين، ببوابة حديدية، ومعكبات أسمنتية.

يذكر أن قوات الاحتلال نصبت بوابتين حديديتين في الثاني والعشرين من مارس الماضي على المدخل الجنوبي للمدينة بالقرب من مخيم عقبة جبر.