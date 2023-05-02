الولايات المتحدة تعلن مقتل وإصابة 100 ألف جندي روسي في أوكرانيا خلال 5 أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية بلغت 100 ألف جندي بين قتيل وجريح خلال المعارك في منطقة باخموت الأوكرانية على مدى الأشهر الخمسة الماضية.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن هذا الرقم بناء على تقديرات المخابرات الأميركية وإنه يتضمن أكثر من 20 ألف قتيل نصفهم من مجموعة فاجنر.

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وأضاف أن الهجوم على باخموت توقف وفشل، وكان جنرال أوكراني كبير قد قال

في تصريحات نشرت اليوم الاثنين إن الهجمات المضادة الأوكرانية طردت قوات روسية من بعض المواقع في مدينة باخموت بشرق البلاد لكن الوضع لا يزال صعبا.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية أصبحت معركة باخموت محورا للصراع الذي تغيرت خطوطه الأمامية على نحو طفيف منذ أواخر العام الماضي مما ترك الجانبين يسعيان لإحراز تقدم.