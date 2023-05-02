حرب استنزاف.. روسيا ترد بوابل من الصواريخ على أوكرانيا

تحول الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب استنزاف طاحنة، مع استعدادات أوكرانيا لهجوم الربيع المضاد ببناء كتائبها الآلية بمدرعات قدمها حلفاؤها الغربيون، الذين كانوا أيضًا يدربون القوات الأوكرانية ويرسلون الذخيرة، ونجاحها الأخير في ضرب مستودع نفط روسي في شبه جزيرة القرم بطائرتين أوكرانيتين مسيرتين.

ردت روسيا الهجوم بإطلاق ثاني وابل كبير من الصواريخ على أوكرانيا، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني وإصابة 34 شخصًا على الأقل في مدينة بافلوهراد الشرقية، لكنها فشلت في ضرب كييف.

وبدأت صفارات الإنذار تدوي في أنحاء العاصمة، أعقبتها أصوات انفجارات حيث اعترضت أنظمة الدفاع الأوكرانية صواريخ.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن 18 صاروخًا من صواريخ كروز أطلقت في المجمل من منطقة مورمانسك ومنطقة بحر قزوين، وتم اعتراض 15 منها.

طائرات مسيرة

وقال سيرهي بوبكو، رئيس إدارة مدينة كييف، إن جميع الصواريخ التي أطلقت على المدينة أسقطت، وكذلك بعض الطائرات من دون طيار.

ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل، لكنه قال، إن مزيدًا من المعلومات سيكون متاحًا لاحقًا.

خمسة أطفال

وقام الهجوم الجديد باستهداف بافلوهراد في منطقة دنيبروبتروفسك الشرقية، مما أدى إلى إصابة 34 شخصًا، بينهم خمسة أطفال، بحسب سيرهي ليساك، المسؤول الأعلى بالمنطقة.

والذي ذكر أن سبعة صواريخ أطلقت على المدينة و«تم اعتراض بعضها» لكن بعضها أصاب منشأة صناعية، مما أدى إلى اندلاع حريق، وتضرر حي سكني فيه 19 مبنى سكنيا و25 منزلا وست مدارس وخمسة متاجر.

وأضاف أن الصواريخ أصابت ثلاث مناطق أخرى في المنطقة وألحقت أضرارا بمبان سكنية ومدرسة.

البنية التحتية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن روسيا شنت «هجومًا صاروخيًا جماعيًا بأسلحة بعيدة المدى ومحمولة جوًا وبحرًا على منشآت صناعة الدفاع الأوكرانية... تم ضرب جميع المنشآت المحددة».

كما دمرت الهجمات البنية التحتية لشبكة الكهرباء في أوكرانيا، التي سيستغرق إصلاحها عدة أيام، وفقًا لوزير الطاقة هيرمان هالوشينكو.

وقال، إن ما يقرب من 20 ألف شخص في مدينة خيرسون والمنطقة الأوسع قد تركوا دون كهرباء، إلى جانب عدد غير محدد من الناس في منطقة دنيبروبتروفسك، بما في ذلك مدينة دنيبرو.

هجمات سابقة

وشنت موسكو بشكل متكرر هجمات صاروخية بعيدة المدى خلال الحرب التي استمرت 14 شهرًا، وأصابت في كثير من الأحيان مناطق مدنية بشكل عشوائي.

ويأتي الهجوم بعد إطلاق أكثر من 20 صاروخ كروز وطائرتين متفجرتين دون طيار، الجمعة، على أوكرانيا، التي كانت أول من استهدف كييف منذ ما يقرب من شهرين.

في ذلك الهجوم، أصابت صواريخ روسية مبنى سكني في أومان، المدينة الواقعة على بعد 215 كيلومترًا (135 ميلاً) جنوب كييف، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال.

أسلحة الغرب

ومن جهه أخرى لاحظ الخبراء أن أوكرانيا تسلمت مؤخرًا صواريخ باتريوت أمريكية الصنع، توفر دفاعات محسنة مضادة للصواريخ، لكن لم يتضح ما إذا كان أي منها قد تم توظيفه في محاولة وقف هجوم وابل الصواريخ الروسية.

وذكر العقيد الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، أن روسيا واصلت بذل «أقصى جهد» للسيطرة على المدينة لكنها فشلت حتى الآن.

وقال: «في بعض أجزاء المدينة، تعرض العدو لهجوم مضاد من قبل وحداتنا وترك بعض المواقع».

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لشمال أوكرانيا، إن قطار شحن خرج عن مساره بعبوة ناسفة.

ولم تكن هناك مؤشرات فورية على الجهة التي فجر الانفجار لكن بريانسك عانى من قصف متقطع عبر الحدود خلال الحرب، وفي مارس، قُتل شخصان، فيما قال مسؤولون في بريانسك، إنه توغل من قبل مخربين أوكرانيين.

استعادة المدن

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة، الأسبوع الماضي، إن بلاده ستسعى لاستعادة شبه الجزيرة، التي ضمتها روسيا في 2014، في الهجوم المضاد القادم.

وتتعرض اوكرانيا لضغوط لإظهار درجة معينة من النجاح في رفع الروح المعنوية للجنود والمدنيين، وتعزيز الدعم الغربي واستعادة الأراضي المسروقة.

كما يستعد الجنود الأوكرانيون لهجوم الربيع، مع انخفاض القتال في منطقة دونباس الشرقية، يمكن أن يثبت جزء من منطقة زابوريزهزهيا في جنوب شرقي أوكرانيا أنه المسرح الرئيسي التالي، وهو نقطة محورية للهجوم المضاد الذي طال انتظاره.

الهجوم المضاد:

إستراتيجية

تشكل زابوريزهزهيا قلب جسر بري جنوبي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم المحتلة.

ويقول مسؤولون عسكريون وخبراء إنه إذا ضربت أوكرانيا جنوبًا عبر الخطوط الروسية، فقد يؤدي ذلك إلى تقسيم القوات الروسية وقطع خطوط الإمداد الرئيسية.

عوائق يتعين على أوكرانيا التغلب على خطوط الدفاع المدججة بالسلاح التي قضت القوات الروسية الأشهر العشرة الماضية في تعزيزها.

يقول المسؤولون الأمريكيون، إن الهجوم المضاد من غير المرجح أن يغير الزخم بشكل كبير.