تنظيم القاعدة يعود لاستهداف أبناء اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد تنظيم القاعدة الإرهابي إلى عملياته الإجرامية، وأعلن أمس استهداف 3 جنود يتبعون المجلس الانتقالي في محافظة أبين جنوب اليمن.

وقال التنظيم المحظور في بيان، إن مسلحيه قاموا بقنص 3 جنود من قوات المجلس الانتقالي في قرية البقيرة بمديرية مودية في محافظة أبين.

وأضاف بأنه تم استهداف مدرعة بعبوة ناسفة أدت لإعطابها بقرية البقيرة نفسها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ومنذ أشهر تتعرض قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لهجمات متكررة من عناصر القاعدة، مما أدى إلى مقتل عشرات الجنود.

من جهتها، دعت مجموعة بريكس الدولية التي تضم 5 من أكبر دول العالم جميع الأطراف اليمنية، إلى استئناف الهدنة والدخول في مفاوضات شاملة بوساطة الأمم المتحدة.

وأعربت في البيان الختامي لاجتماع نواب وزراء خارجية دول البريكس، والمبعوثين الخاصين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمدينة كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا، عن دعمها سيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه وتسويته السياسية للقضية اليمنية.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى استئناف الهدنة والدخول في مفاوضات شاملة بوساطة الأمم المتحدة، وأعرب عن تقدير المجتمعين لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، والأطراف المعنية التي أسهمت في إيجاد حل سياسي للصراع، وجدد المجتمعون الإعراب عن قلقهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن وشجعوا المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن.

ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بدعم السعودية وسلطنة عمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام.

وقال أعضاء المجلس في بيان، إن المحادثات السعودية العمانية الأخيرة تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية - يمنية جامعة، برعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جهته، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بإطلاق سراح اللواء فيصل رجب، بعد مناشدة وفد قبلي من محافظة أبين خلال زيارته إلى صنعاء، ودعا جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي أنجز في ملف الأسرى والمحتجزين، وتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم كما ورد في اتفاق ستوكهولم بالإفراج عن كل المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

وفي الجانب الإنساني، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة خدماتها لـ4,655 مستفيدا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل 2023.

وشملت الخدمات عيادات مختلفة في مجالات الباطنية والطوارئ والأطفال والوبائيات والصحة الإنجابية والتغذية والتحصين والتوليد والجراحة والتوعية، إضافة إلى خدمات المختبر وصرف الأدوية والرعاية الصحية ونقل الدم وتخطيط القلب والإحالة الطبية.

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