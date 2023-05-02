شكرا لقرائتكم خبر 766 معتقلا في القدس المحتلة خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا أمس، خلال اقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية، وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 من قرية قريوت بمدينة نابلس، بعد اقتحام القرية ودهم منازل عدة.

كما اعتقلت 9 آخرين من القدس والخليل وجنين وأريحا.

وفي القدس المحتلة، جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار الاعتداءات المستمرة على الأقصى.

ووثق تقرير فلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 766 فلسطينيا، في مدينة القدس المحتلة الشهر الماضي، بينهم 619 حالة اعتقال خلال عمليات اقتحام المسجد الأقصى.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة، في تقريره الشهري بأن من بين المعتقلين 128 فتى و20 سيدة، كما أبعدت قوات الاحتلال في الشهر ذاته 622 فلسطينيا عن الأقصى والبلدة القديمة في القدس، لافتا النظر إلى أن آلاف المستوطنين نفذوا عمليات اقتحام واسعة للمسجد الأقصى، خاصة خلال الشهر الماضي، وتوثيق استشهاد فلسطيني، وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.

واستشهد فلسطيني، وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم سيدة، أمس، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن عملية اقتحام مخيم عقبة جبر من قوات الاحتلال خلفت شهيدا و6 جرحى، وصفت جروح 3 منهم بالخطرة، وتم تحويلهم إلى مستشفيات خارج أريحا، ومنعت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام سيارات الإسعاف من إنقاذ الجرحى، وعرقلت عملهم.

وأفادت المصادر، بأن قوات البحرية الإسرائيلية أصابت صيادي أسماك فلسطينيين اثنين، واعتقلت اثنين آخرين قبالة شاطئ بحر غزة.

المعتقلون بالقدس خلال أبريل 2022

