مصر تطلق صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بإنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

وأكد خلال مشاركته في فعاليات الاحتفال بيوم العمال، على البدء بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.

كما أصدر السيسي توجيهاته بإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وأكد الرئيس المصري على كل منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل.