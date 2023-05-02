تركيا تقبض على قيادي بارز في داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا تمكنت من تحييد قيادي بتنظيم داعش المتطرف خلال عملية في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن إردوغان قوله لمحطة «تي آر تي ترك» التركية، إن الرجل المكنى بـ(أبوحسين القريشي) تم تحييده في عملية نفذتها المخابرات الوطنية - التركية.

وأوضح أن المخابرات الوطنية التركية كانت تتابع القريشي منذ فترة طويلة، وأضاف «سنواصل نضالنا ضد المنظمات الإرهابية دون أي تمييز».

يشار إلى أن أنقرة تستخدم مصطلح «تحييد» للإشارة إلى المسلحين الذين قتلوا أو ألقي القبض عليهم.