اتفاق عربي على عودة اللاجئين السوريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاجتماع التشاوري بشأن سوريا الذي استضافه الأردن أمس ضرورة التعاون بين دمشق والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. وأشار الاجتماع في بيانه الختامي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتأمين عودة آمنة لهم وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح. ودعا إلى تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لدفع تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر في المناطق المتوقع عودة اللاجئين إليها. وطالب البيان الختامي بـ«تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف في سوريا والمنظمات الدولية المعنية».

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