برنامج الأغذية العالمي يستأنف نشاطه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين أمس، رفع تعليق مهمته الإغاثية في السودان مع تفاقم الأزمة في البلاد وسط العنف المستمر.

وقالت «إن البرنامج سيرفع على الفور التعليق الذي فرضه على نشاطه بعد مقتل ثلاثة موظفين لأن الأزمة في السودان تدفع الملايين إلى الجوع».

وأضافت عبر تويتر «يستأنف برنامج الأغذية العالمي نشاطه بسرعة لتقديم المساعدات لإنقاذ حياة الكثيرين».

وأوقف برنامج الأغذية العالمي مهمته الإغاثية في السودان بعد مقتل موظفيه في 15أبريل الماضي.