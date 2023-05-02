برنامج الأغذية العالمي يستأنف نشاطه

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وقالت «إن البرنامج سيرفع على الفور التعليق الذي فرضه على نشاطه بعد مقتل ثلاثة موظفين لأن الأزمة في السودان تدفع الملايين إلى الجوع».
وأضافت عبر تويتر «يستأنف برنامج الأغذية العالمي نشاطه بسرعة لتقديم المساعدات لإنقاذ حياة الكثيرين».
وأوقف برنامج الأغذية العالمي مهمته الإغاثية في السودان بعد مقتل موظفيه في 15أبريل الماضي.
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