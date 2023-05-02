34 جريحا في الضربات الصاروخية الروسية لبافلوجراد

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جاء ذلك، في بيان أصدره الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، عبر تطبيق تلجرام أمس، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».
وقال ليساك، «هناك بالفعل 34 ضحية جراء الهجوم الصاروخي على منطقة بافلوجراد، بينهم 5 أطفال. أصغرهم سنا فتاة عمرها 8 سنوات فقط».
وأوضح ليساك أن الضحايا أصيبوا بكدمات وكسور وجروح وتمزقات.
وأضاف الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك، بأنه تم إيداع «امرأتين في العناية المركزة، ويتم علاج المصابين الآخرين في العيادات الخارجية».
وقال سيرهي إن حريقا اندلع في مبنى صناعي ببلدة بافلوجراد تضرر 25 مبنى، و19 منزلا، و5 متاجر، و6 مبان مدارس.
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