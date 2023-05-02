إغلاق المجال الجوي مستمر حتى 13 مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان أمس تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطيران بشكل كامل حتى 13 مايو. وقالت في بيان «إن الإغلاق يستثني رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص وموافقة القوات المسلحة السودانية».

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