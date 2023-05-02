إجلاء 7 آلاف مصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن خطة إجلاء المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن 7 آلاف شخص تقريبا حتى أمس. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان له، «إن جهود الدولة نجحت يومي السبت والأحد الماضيين في إعادة 561 مصريا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان، ليصل إجمالي ما تم إجلاؤهم إلى 6960 مصريا حتى أمس».

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