جيبوتي: نسعى لجمع البرهان وحميدتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير خارجية جيبوتي، محمود علي عن إجراء مساع حاليا لعقد اجتماع لممثلي قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» مع ممثلي جنوب السودان وجيبوتي وكينيا لتحقيق مصالحة بين طرفي الصراع العسكري بالسودان. وقال «إن رؤساء الدول الثلاث بانتظار توقف القتال بالسودان واحترام طرفي الصراع الهدنة لبدء ما وصفه بـوساطة رسمية وفاعلة، تنفيذا لمهمة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيجاد»، ووصف ما حدث في السودان بأنه «كارثة بكل معنى الكلمة».

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