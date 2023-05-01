شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصي بتخصيص قطعة أرض لصالح نادي بمركز شباب بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية، إصدار قراراً بتخصيص أرض نادى مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لصالح وزارة الشباب وإعادة عرضة على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب هانى خضر، بشأن تخصيص أرض نادى مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لصالح وزارة الشباب.

وقال النائب، إن نادى مليج أصبح صرحاً رياضياً كبير ويفرز العديد من اللاعبين ويتم الانفاق عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة ولكن يصعب إقامة أى مشروعات استثمارية فى النادى من قبل الوزارة لزيادة دخل النادى وذلك بسبب عدم تخصيص أرض النادى من قبل وزارة التنمية المحلية لصالح وزارة الشباب والرياضة.

وعقب وليد البيلى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، بأن المحافظة (إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات) أرسلت خطاب إلى هيئة مستشارى مجلس الوزراء وهو محل دراسة الأن وذلك بتاريخ 21/7/2022.

كما أفاد الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بأن نادى مليج يمتلك ارض مساحتها 8419.9 م2 بموجب عقد ايجار من الوحدة المحلية بمليج ينتهى فى 31/3/2020 بحوض دائر الناحية رقم 28 بالقطعة رقم 24، كما تم إنشاء مبنى ادارى وصالات أنشطة وملعب نجيل صناعى وسور مبانى على كامل مساحة الأرض باعتمادات من وزارة الشباب والرياضة وبتراخيص من الوحدة المحلية.

وأكد أنه تم مخاطبة اللواء السكرتير العام للمحافظة مره أخرى بشأن تخصيص أرض النادى وإعفاء النادى من مقابل حق الانتفاع وذلك بكتابنا رقم 2377 فى تاريخ 2/10/2022، كما ورد إلينا كتاب المحافظة (إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات) بأن الموضوع محل دراسة هيئة مستشارى مجلس الوزراء بناء على كتاب الهيئة رقم 3/20853 بتاريخ 21/7/2022.

ثم ناقشت اللجنة طلب احاطة بشأن عدم البدء فى إحلال وتجديد أرضية ملعب مركز شباب ميت عافية بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

وأكد النائب هانى خضر أن الملعب مدرج بخطة الوزارة للعام 2022/2023 وحتى الأن لم يتم البدء فى اية أعمال، مطالباً بسرعة الإنهاء من أعمال الاحلال والتجديد لأرضية ملعب مركز شباب ميت عافية.

ومن جانبه قال الدكتور، سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بأنه تم تسليم الموقع لإحلال الملعب فى تاريخ 15/1/2023 للجهة المنفذة وورد خطاب المديرية لرفع منسوب الأرض بنسبة 25 سم وتم عمل ميزانية شبكية فى تاريخ 31/3/2023 وتم مخاطبة مركز استشارات استشارى المشروع لرفع منسوب ارض الملعب 45 سم وجارى العمل.