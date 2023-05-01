شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكاشف لصالون التنسيقية حول الحوار الوطنى: تقدمت بمقترحات لتنمية النوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الكاشف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تقدم بمجموعة مقترحات، تخص وضعية منطقة النوبة ومشكلاتها، مطالبا بتفعيل المادة 236 من الدستور المصرى، الذى ينص على وضع خطط تنمية للمناطق الحدودية.

وأضاف، خلال مشاركته فى صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي"، أنه لابد من من قيام الدولة بدورها فى تنمية المناطق الحدودية تنمية شاملة، بحيث تكون هذه المناطق عمرانية وتنموية.

كما طالب بتفعيل مشروع التكامل بين مصر والسودان، الذى بدأ خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدا على أنه لابد من تمديد منطقة نصر النوبة، لتوفير فرص العمل للشباب، بدلا من السفر للخارج، فضلا عن ضرورة اعتراف وزارة الثقافة باليوبيل الذهبى النوبى، لتعريف المصريين بالعادة النوبية.

أدار الحوار، خلال الصالون، أحمد الحمامصى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الجلسة الأولى؛ النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكابتن طيار أحمد مشعل، عضو التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو التنسيقية، وفيولا فهمى، عضو التنسيقية، ومحمد الكاشف، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التى يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.