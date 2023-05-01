شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توصى بحصر المناطق التى بها مرافق لتركيب إنترنت فائق السرعة فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بحصر شامل لجميع المناطق التي تم الانتهاء من تركيب المرافق والصرف الصحي وغيرها لها، بالتنسيق مع حياة كريمة، تمهيداً لتركيب خطوط الفايبر والإنترنت فائق السرعه، بجميع الأقاليم والمحافظات.

وشددت اللجنة، على ضرورة إعداد جدول زمني محدد بالأماكن التي سيتم توصيل الخطوط إليها ودعمها، بما فيها المناطق المحرومة.

وشدد بدوي خلال اجتماعه اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطه الخاصة بخطط دعم شبكات الاتصالات، على ضرورة حصر شامل لكافة مدارس التعليم عن بعد، تمهيداً لتوصيل خدمات الألياف الضوئيه ، مؤكداً بأن اللجنه علي تواصل دائم مع كل النواب في كل الدوائر في المحافظات لحل جميع المشكلات الخاصة بخطوط الاتصالات ، ودعم شبكات الانترنت وتوصيل خطوط الفايبر للوصول الي معدلات مرضيه في خدمات الانترنت في كل المحافظات للحصول علي نتائج متميزه في توصيل الانترنت فائق السرعه .

واشاد بدوي بجهود وزارة الاتصالات والمصريه للاتصالات في الاستجابه لكل المشكلات والعمل علي ازالة العقبات وتذليل اي معوقات خاصة بالقطاع ، مؤكدا بان التكامل بين السطلة التنفيذيه والتشريعيه البرلمان والحكومه ، ضرورة لبناء مستقبل مصر الجديده .

وناقشت لجنة الاتصالات عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب ومنها طلب الاحاطه المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم توصيل خدمة الخطوط الأرضية لعدد من المناطق بالدخيلة والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية.