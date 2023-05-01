شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تتقدم ببيان عاجل للحكومة حول دور الرعاية الخاصة بالأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ببيان عاجل حول دور الرعاية الخاصة بالأطفال، اعمالًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٥) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجو التكرم بالموافقة علي توجيه البيان العاجل إلي رئيس مجلس الوزراء و وزيرة التضامن الاجتماعي .

و قالت النائبة أميرة العادلي : " انطلاقا من المادة (٨٠) من الدستور والتي تتحدث عن حقوق الطفل في التعليم، والرعاية الصحية، والأسرية، والبديلة، وحماية الأطفال، وإعلاء مصلحتهم الفُضلي فمن خلال متابعة عن كثب علي مدار أكثر من عام لملف دور الرعاية الخاصة بالأطفال وما وجدناه من مشاكل عديدة متمثلة في الرعاية،والتعليم، والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية، والتي تكللت بقرار إخلاء دار أيتام (sos) بمدينة نصر".

وأضافت :" الدار من النماذج الناجحة في الدمج الأسري للأطفال ، مطالبة بخطة واضحة، ومراعاة للتهيئة النفسية للأطفال، وكذلك الجوانب التعليمية خاصة " اننا بصدد امتحانات نهاية العام الدراسي، مما يثير العديد من التساؤلات حول التعامل مع الأطفال في ذلك الملف الهام والخطير ، والذي يؤثر علي مستقبل العديد من الأطفال" .