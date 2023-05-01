الجامعة العربية تستأنف اجتماعاتها لبحث أحداث السودان

ياسر رشاد - القاهرة -

صرح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية أن مجلس الجامعة اجتمع اليوم الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين في دورة مستأنفة، برئاسة جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك في سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

وأوضح المصدر أن اجتماع مجلس الجامعة انعقد في وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها السيد أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.

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وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يستأنف مجلس الجامعة جلسته يوم غد الثلاثاء 2/5/2023 لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربي للتعامل الشامل مع الأزمة.