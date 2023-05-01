مرزوق الغانم يترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق "مرزوق الغانم"، الترشح للانتخابات في الدائرة الثانية، قائلًا: "بعد التوكل على الله الذي هو حسبي، وتجسيدًا لمبدأ العودة إلى الأمة لتقول كلمتها كما طالبت بذلك مرارًا، أعلن عن ترشحي للانتخابات عن الدائرة الثانية، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد".

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، سابقًا اليوم الإثنين، بصدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي.

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من ناحية أخرى، شهدت الكثير من مدارس التعليم العام الكويتية غيابًا جماعيًا

للتلاميذ بعد عُطلة عيد الفطر، في حين التزم المُعلمون والإداريون بالدوام في مختلف المناطق التعليمية.

أكد مصدر تربوي مسئول أن الوزارة ماضية في تطبيق لوائح الغياب على الطلبة غير المُلتزمين، مُشيرًا إلى أن المُتعلمين الذين التزموا الحضور رغم أعدادهم القليلة، تلقُّوا دروسهم، إذْ حرص المُعلمون على تدريسهم وفق الخطة الموضوعة.