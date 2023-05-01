نجاة المدعي العام البلغاري من الاغتيال

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن المدعي العام في بلغاريا، إيفان غيشيف، من النجاة من هجوم استهدف موكبه بتفجير عبوة ناسفة، وفقاً لمسؤولين في البلاد.

وأوضح بوريسلاف سارافوف، مساعد المدعي العام، أن الهجوم لم يكن محاولة ترهيب بل كان هدفه قتل غيشيف اليوم الاثنين، وقد تم التخطيط له بشكل متقن وتم استخدام قنبلة تحتوي على شظايا.

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وتمكن المدعي العام وعائلته الذين كانوا يسافرون في سيارات مصفحة من تفادي الهجوم.

وقد اعتبر غيشيف شخصية مثيرة للجدل في بلغاريا، حيث تعرض لانتقادات عديدة بسبب تعطيله للعدالة وحماية الأشخاص الذين يتولون السلطة ويمتلكون نفوذاً كبيراً في البلاد.

وفتحت النيابة تحقيقاً في الحادث باعتباره عملية إرهابية، ومازالت التحقيقات جارية

لتحديد الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم المروع.

لم تتبنَ أي جماعة أو منظمة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وتواصل السلطات التحقيق في الحادث وجمع المعلومات والأدلة.

ويعد هذا الهجوم هو الأحدث من نوعه في بلغاريا، التي عادة ما تشهد مستوى من الأمن النسبي العالي بالمقارنة مع بلدان أوروبية أخرى. وقد أدان العديد من المسؤولين البلغاريين هذا الهجوم بشدة ووصفوه بأنه "عمل إرهابي" يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفوضى والتوتر في المجتمع.