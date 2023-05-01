وصول 212 شخصا من السودان بينهم 41 مواطنا إلى جدة

استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك "أبها" إلى مدينة جدة 41 مواطناً سعودياً، و 171 شخصاً من الجنسيات التالية: ( أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية). وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).



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