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الأمم المتحدة تقدر العدد المتوقع للفارين من السودان بسبب النزاع المسلح

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قال مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رؤوف مازو، اليوم الاثنين إن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان نتيجة الاشتباكات المستمرة هناك بين الفصيلين العسكريين المتناحرين.

وقال رؤوف مازو في إفادة للدول الأعضاء في جنيف "بالتشاور مع جميع الحكومات والشركاء المعنيين، توصلنا إلى رقم تخطيطي يبلغ 815 ألف شخص قد يفرون إلى الدول السبع المجاورة"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف أن التقدير يشمل نحو 580 ألف سوداني في حين أن الباقين لاجئون يعيشون بشكل مؤقت هناك.


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MO Nasa

MO Nasa

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