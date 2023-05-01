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بالوثيقة.. البرلمان يوافق على استقالة مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في كتاب مذيل بتوقيع الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً للصلاحيات المخولة لنا واستناداً الى المادة 2 من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل والمادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، تقرر:

1- قبول استقالة جعفر محمد الونان رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ومحمد سلام عبد نائب رئيس المجلس، و عبد الحكيم جاسم شمخي عضو المجلس، وعلاء هادي عبود عضو المجلس، ومارلين عويش هرمز عضو المجلس.

2- ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره".

ادناه الوثيقة:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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