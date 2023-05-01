شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: الحوار الوطنى بدون خطوط حمراء والمشاركة واجبة على كل مصرى وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، جميع القيادات السياسية أن تعبر عن آرائها بكل وضوح وصراحة خلال المشاركة في الحوار الوطني الذي تنطلق جلساته الأربعاء المقبل.

وقال "مطر" خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل: " الحوار الوطني سوف يناقش جميع القضايا والملفات دون خطوط حمراء".

وأكد "مطر" أن المشاركة فى الحوار الوطني واجبة على كل مواطن مصري غيور على بلده، مؤكدا أن أهم شيء فى مسألة الحوار الوطني أن الذى دعا إليه هو الرئيس عبد الفتاح السيسى.