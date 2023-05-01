شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد: بعض الأحزاب تعاني من غياب التعددية ويجب العمل على وجود حوكمة حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن هناك بعض الأحزاب تعاني من عدم وجود تعددية حزبية، مضيفًا أنه يجب أن يكون لدى الأحزاب حوكمة حقيقية وتحديث دائم لبرامجها.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي".

وأشار فريد إلى أن الأصل من قانون الأحزاب، هو استعادة السيادة للجمعية العمومية وعدم الالتفاف علي قراراتها وممارسة ديموقراطية حقيقية، لكي تكون لديها مشاركة وكوادر تستطيع التفاعل مع قضايا المواطنين.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كلا من؛ الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس الأمناء بالتنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل ومحمد الكاشف وفيولا فهمي وأحمد مشعل وزوسر تيتو، ومحمد سالم، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.