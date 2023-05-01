شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد: لابد من تحويل لجنة العفو لمؤسسة لقدرتها على تحقيق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ضرورة أن تتحول لجنة العفو الرئاسي، إلى مؤسسة لأنها قادرة على تحقيق الوجه الإنساني والعدالة، مشيرًا إلى أن البعد الإنساني أهم بكثير من مفهوم العدالة القضائية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي".

وحول تمويل الأحزاب، أشار مقلد، إلى ضرورة السماح للأحزاب بالتوسع في الأنشطة التجارية حتى تدر دخلًا لتمويل كافة أنشطة الحزب، وكذلك تقديم بعض الامتيازات التي تمنح للجمعيات الاهلية، موضحًا أن ذلك الأمر سيعمل على منع سيطرة بعض الأشخاص داخل الأحزاب ويؤدي إلى تحقيق العدالة والديموقراطية.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كلا من؛ الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس الأمناء بالتنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل ومحمد الكاشف وفيولا فهمي وأحمد مشعل وزوسر تيتو، ومحمد سالم، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.