شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: تحالف الأحزاب المصرية سيكون له دور كبير فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، لمناقشة محاور الحوار الوطني بمقر حزب إرادة جيل.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن التحالف سيكون له دور كبير في الحوار الوطني، موضحا أن تحالف الأحزاب المصرية تقدمت بمقترحات ورؤية واضحة لجميع محاور الحوار الوطني.

وأكد أن التحالف الأحزاب المصرية علي قلب رجل واحد، ويدعم القيادية السياسية ، مشيدا بجهود الدولة المصرية في مسألة إجلاء المصريين من السودان.

وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بعملية إجلاء المصريين من السودان نتيجة الأحداث التي تشهدها السودان، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة إزاء الملف السوداني.