شكرا لقرائتكم خبر عن النهوض بالمبانى الأثرية على طاولة "إعلام النواب" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اليوم غدا، اجتماعا عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة داليا السعدنى، بشـأن إيجاد حل جذرى للوضع المتردى التى وصلت إليه كافة المبانى ذات الأهمية التاريخية سواء كانت مسجلة كأثر أو لم تسجل أو كانت ذات طراز معمارى متميز وبخاصة المملوكة لوزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أن لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، ناقشت برئاسة النائبة درية شرف الدين، طلب الاحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومى بشأن الأخطار الطبيعية التى تتعرض لها الجمعية الجغرافية المصرية والتى تؤدى إلى انهيار الجمعية، وذلك بحضور عبد الله علام نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإسماعيل يوسف إسماعيل أمين عام الجمعية، بينما مثل وزارة الأوقاف أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، وممثل من وزارة السياحة والآثار أبو بكر أحمد عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأوضحت النائبة جيهان البيومى، أن لجنة الإعلام ناقشت هذه القضية فى دور الانعقاد السابق، وقامت اللجنة بزيارة ميدانية للمبنى وصدرت عن اللجنة عدة توصيات استهدفت سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم مبنى الجمعية الجغرافية المصرية للحيلولة دون انهياره، وكذلك ضرورة حصول الجمعية على متأخراتها المالية من وزارة الأوقاف والتى تخص الوقف الخيرى المخصص للجمعية ولكن حتى تاريخه لم يحدث ذلك.