انت الان تتابع خبر بعملية نوعية.. الإطاحة بعصابة للسطو المسلح في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورود إخبار حول تعرض بعض منازل المواطنين الى عمليات سطو مسلح في وقت سابق وسرقة اموال كبيرة منها، تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات ونصب الكمائن المتعددة والتعقب النوعي من قبل فريق العمل، تم التوصل الى بعض الخيوط التي ادت الى القاء القبض على الجناة الذين اعترفوا بارتكابهم عدة جرائم خاصة بالسطو المسلح في المحافظة".



وأضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا وتصديق أقوالهم ابتدائياً وقضائيا".

