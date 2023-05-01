انت الان تتابع خبر مداخل بغداد.. حديث جديد يخص تصاميمها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد امين بغداد عمار موسى كاظم، الاثنين، أن مداخل العاصمة ستتميز بتصاميمها عبر تنفيذ مسطحات خضراء ولمسات فنية تليق بمدينة بغداد.



ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بالاسراع باعمال انجاز تطوير مداخل العاصمة بغداد، اذ باشرت امانة بغداد في وقت سابق باعمال تطوير مدخل بغداد حلة ومدخل بغداد سامراء ضمن حدود العاصمة بغداد كون المداخل تضم جزئين جانب لمحافظة بغداد والآخر لامانة بغداد".

واضاف ان "مدخل بغداد - سامراء بطول 5250 م من الجسر الدوار الى جسر السايلو يتضمن اعمال التوسعة للطريق ليصبح المسار الواحد بعرض 14 م وتطوير الجزرة الوسطية مع انشاء مواقف للسيارات واعمال الاكساء وزراعة مسطحات خضراء على جانبي الطريق".

ولفت الى ان "الشركة المنفذة باشرت اعمالها بعد ازالة جميع التعارضات بالتعاون مع الجهات الاخرى المتمثلة بوزارتي الكهرباء والنفط والعمل مستمر بوتيرة عالية وباشراف مباشر وسيتم انجازه بوقت قياسي وباقي المداخل التي يتم العمل فيها بالتتابع لتكون مداخل تليق بالعاصمة بغداد".

وتابع أن "اعمال تطوير مدخل بغداد بابل للمقطع من جسر بغداد الى القوس مستمرة وحالياً تم تسليم موقع مدخل بغداد كركوك الى الشركة المنفذة للشروع باعمال التطوير وجاري العمل على دراسة وقرب احالة مدخل بغداد بعقوبة"، مبيناً ان "مداخل بغداد ضمن حدود امانة بغداد ستتميز بتصاميم تختلف عن مشاريع محافظة بغداد من خلال زيادة المسطحات الخضراء ولمسات تتلاءم والعاصمة مع الابقاء على نفس عرض الطريق".