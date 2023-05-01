انت الان تتابع خبر حل مجلس الأمة الكويتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بصدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي اليوم الاثنين.

وجاء في نص مرسوم حل مجلس الأمة: "مرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية".

وأضاف "واحتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للارادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة".

وتابع المرسوم " وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: يحل مجلس الأمة، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".