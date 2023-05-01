"طاقة النواب" توافق على اتفاقيتين للبحث والتنقيب عن الغاز بالمتوسط

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الموافقة على اتفاقيتين للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام فى مناطق بالبحر المتوسط.

واستعرض عبد الحميد جويلى نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وناقش النواب تفاصيل الاتفاق حيث أكد حسام عوض الله رئيس اللجنة اهمية اتفاقيات التنقيب مع ضرورة أهمية التفاوض للحصول على افضل الشروط.

وقال النائب محمد الجبلاوى وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة تبذل مجهودات كبيرة فى عمليات البحث عن البترول وكيفية استغلاله، مشيرا إلى أن هناك مناطق جارى اكتشافها فى مصر مليئة بالخير والثروات

كما وافقت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.فى، وشركة بى. بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة "بيلاتريكس سيتى ايست" البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)

وأجلت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بى. بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال "الطابية" البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واكد عبد الحميد جويلى أن هناك كشف جديد شمال الطابية فى المنطقة سيؤدى لزيادة الإنتاج ويتم عمل عقد تنمية باستخدام أحدث التكنولوجيا فى الاكتشاف مما يساعد على انتاح من 150 إلى 200 مليون قدم مكعب.