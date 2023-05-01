شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، وما تضمنته تأكيدات الرئيس وتوجيهاته بشأن دعم الصناعة والإنتاج المحلي، بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد الوطني.

وأشاد حماة الوطن باحتفاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمال مصر، تقديرا لجهودهم على مر التاريخ، لاسيما في المشروعات القومية الحالية التي تغطي كل محافظات الجمهورية.

تابع : إذ يشيد الحزب أيضا بتوجيه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه للعمال، فضلا عن التأكيد على ضرورة إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن حرص الرئيس السيسي على دعم ومساندة عمال مصر يؤكد الإيمان الراسخ بدورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

واختتم: كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية على وقوفها إلى جانب العمال ودعمهم، والسعي الدائم والحرص على تذليل العقبات أمام التوسع في الإنتاج المحلي بما يساهم في رفع تصنيف الاقتصاد الوطني عالميا.