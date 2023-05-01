مجلس النواب يستقبل وفدا طلابيا من بعض الجامعات فى الجلسة العامة

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، وفد طلابى من جامعة من جامعة سنجور بالإسكندرية (الجامعة الدولية للتنمية الأفريقية باللغة الفرنسية)، والذى حضر جانبا من الجلسة اليوم.

وقال "سعد الدين": فى إطار نشر الثقافة البرلمانية، نرحب بوفد طلابى من جامعة سنجور بالإسكندرية الذى يحضر معنا فى الجلسة العامة بشرفات المجلس".

كما رحب المجلس بحضور وفد من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة أسيوط فى الجلسة من شرفات المجلس.

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون حماية المخطوطات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.