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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد جنرال أوكراني كبير في تصريحات اليوم الإثنين، طرد قوات روسية من بعض المواقع في مدينة باخموت بشرق البلاد، لكن الوضع لا يزال "صعبًا".

أوكرانيا تعلن طرد الروس من مواقع في باخموت

وقال قائد القوات البرية العقيد جنرال أولكسندر سيرسكي، في بيان عبر تطبيق تليغرام: "الوضع صعب للغاية".

وأضاف "في الوقت نفسه، تعرض العدو في مناطق معينة من المدينة لهجوم مضاد من وحداتنا وترك بعض المواقع".

وقال الجيش، إن سيرسكي أدلى بالتصريحات أثناء زيارته للقوات على الخطوط الأمامية أمس الأحد.



وأضاف أن وحدات روسية جديدة، من مظليين، ومقاتلين من مجموعة فاغنر "يدفع بها باستمرار إلى المعركة" رغم تكبدها خسائر فادحة.



وقال سيرسكي: "العدو غير قادر على السيطرة على المدينة".



وحققت القوات الروسية مكاسب بشكل مطرد في باخموت، لكن متحدثًا عسكريًا أوكرانيًا قال أمس الأحد، إنه لا يزال ممكنًا تزويد القوات المدافعة عن المدينة بالطعام، والذخيرة، والأدوية.



وقالت أوكرانيا اليوم الإثنين، إن قواتها صدت أكثر من 36 هجومًا روسيًا على قطاع من خط الجبهة الشرقي الذي يمتد من باخموت إلى مارينكا في غرب دونيتسك.

وتستعد كييف لهجوم مضاد متوقع لاستعادة مساحات واسعة في الشرق والجنوب احتلتها القوات الروسية في أعقاب الغزو.